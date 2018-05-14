МОСКВА, 14 травня — . У МЗС України починають дисциплінарне провадження після повідомлень про те, що український консул у Гамбурзі розміщував у соціальних мережах антисемітські публікації, повідомив глава відомства Павло Клімкін. © Киев перевіряє, чи писав консул в Гамбурзі антисемітські пости в соцмережах

Раніше українські ЗМІ з посиланням на блогера Анатолія Шарія повідомили, що співробітник генерального консульства України в Гамбурзі Василь Марущинець розміщує на своїй сторінці в Facebook антисемітські публікації та пости на підтримку нацизму. Клімкін заявив, що МЗС перевірить інформацію про це.

“Антисемітів і тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. У всіх деталях грунтовно розберемося”, — написав Він у Twitter.