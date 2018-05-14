Колишній народний депутат від фракції “Свобода”, мовознавець і борець за українську мову Ірина Фаріон знову обрушилася з критикою на російськомовних українців.

Фаріон недавно на форумі “За українську мову” в Києві назвала російськомовних громадян України “тупими”, оскільки вони більш, ніж за 20 років не змогли вивчити українську мову.

“Я не ніжна до ворога. Манкурти, яничари, відступники, іуди, двоедушники, ренегати, зрадники, перевертні. І як вас земля носить? Що ви досі не повернулися у лоно своєї матері – української мови? Це ви такі тупі, що за 27 років мови не вивчили?” – заявила вона.

“Ви хочете, щоб з вами церемонилися? А чому з вами не церемоняться у Польщі, Німеччині, Англії, коли ви приїжджаєте на роботу? Що це за страшний інфантилізм цього населення?!” – обурилася Фаріон.