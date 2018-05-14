ТЕЛЬ-АВІВ, 14 травня — . Один з головних футбольних клубів Ізраїлю, єрусалимський “Бейтар”, оголосив про перейменування в знак визнання заслуг президента США Дональда Трампа перед рідним містом.

Про рішення відтепер називатися “Бейтар Трамп Єрусалим” команда повідомила в соціальній мережі Facebook напередодні перенесення в Єрусалим американського посольства.

“Футбольний клуб “Бейтар”, будучи одним з найпомітніших символів міста, щасливий зустрічним жестом віддати належне президентові за його любов та підтримку. Голова і власник Елі Табіб разом з виконавчим директором Елі Оханой вирішили додати до назви клубу ім’я американського президента, що вчинив історію”, — сказано в заяві.

“Бейтар”, здобував популярність багаторазовими перемогами на національних чемпіонатах і буйною вдачею своїх вболівальників, хвалить Трампа за рішення піти напепрекор міжнародного консенсусу і визнати Єрусалим “вічної столицею Ізраїлю”.

Практично весь інший світ, як і раніше вважає статус міста однією із стрижневих проблем близькосхідного конфлікту, яка повинна вирішуватися на основі домовленості з палестинцями, які претендують на східні райони та історичний центр Єрусалиму, відбиті Ізраїлем у Йорданії в 1967 році і пізніше аннексированные.