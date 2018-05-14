БАНГКОК, 14 травня – . Новообраний прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад закликав народ країни дарувати міністрам і функціонерам нового уряду тільки квіти і продукти харчування, повідомляє в понеділок інтернет-версія малайзійської газети The Star. © AP Photo / Adrian НоеНовый прем’єр Малайзії заснував “рада старійшин”

“Я вдячний всім, хто підтримав нашу коаліцію під час виборчої кампанії своїми пожертвами. Але тепер час пожертвувань скінчилося, і я закликаю всіх тих, хто хоче висловити свою підтримку нового уряду подарунками, відтепер дарувати міністрам і чиновникам уряду тільки квіти і продукти харчування”, — заявив прем’єр, слова якого цитує газета, у зверненні до нації.

“Ми хочемо бути впевненими з самого початку, що в новому уряді корупції не буде”, — сказав він.

У своєму виступі доктор Махатхір Мохамад підкреслив первостатейную важливість викорінення корупції і оголосив про створення “Антикорупційного руху”, завданням якого стане боротьба з корупційними явищами на всіх рівнях державного апарату.

“Управління країною повинно здійснюватися через верховенство закону. Ми простежимо, щоб закони стосувалися всіх без винятку, незалежно від займаного положення”, — заявив Махатхір Мохамад.

У тому ж зверненні новий прем’єр-міністр Малайзії визначив основну політичну лінію уряду в економіці як всебічну підтримку вільного підприємництва, зниження бюрократичних бар’єрів у сфері бізнесу, стимулювання внутрішніх та іноземних інвестицій, забезпечення переваги національному бізнесу в реалізації великих інфраструктурних проектів, які можливі без залучення іноземного капіталу та технологій, і суворий контроль за податковими відомствами з метою недопущення безпідставного підвищення податкових зборів з підприємств.

© AP Photo / Andy WongНовый етап в історії Малайзії: прем’єр помилував “заклятого партнера”У минулий четвер 92-річний Махатхір Мохамад, очолює перемогла на парламентських виборах 9 травня коаліцію “Альянс Надії”, яка вперше в історії постколоніальної Малайзії витіснила з владних структур коаліцію “Національний Фронт”, прийняв присягу в якості прем’єр-міністра країни. Глава кабінету міністрів Малайзії став найстаршим у світі за віком прем’єром, обраним на цю посаду в результаті виборів.

Махатхір Мохамад, якого місцеві ЗМІ шанобливо називають “Доктор М”, був прем’єр-міністром країни в 1982 – 2003 роках. Ветеран малайзійської політики користується в країні величезною повагою і володіє репутацією ефективного управлінця і гнучкого політика, здатного розв’язати найгостріші суперечності, які виникають між ідеологічно і національно диверсифікованими політичними силами країни. З ім’ям Махатхира Мохамада багато пов’язують період найвищого економічного процвітання Малайзії, який припав на останні десятиліття XX століття.