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Депутат повідомив про вбивство колумбійськими повстанцями 20 шахтарів у Венесуелі

14.05.2018

МЕХІКО, 14 травня – . Депутат Національної асамблеї Венесуели Амеріко де Грація повідомив про вбивство повстанцями з колумбійської Армії національного визволення (АНО) 20 шахтарів у венесуельському штаті Болівар.Республика Колумбия. © Flickr / Tijs ZwinkelsВ Колумбії знищили двох лідерів повстанців

“Мені повідомляють, що під час вторгнення АНО в район Гуасипати 7 травня було вбито близько 20 осіб. Досі немає офіційних заяв на цей рахунок”, — йдеться в повідомленні мікроблога в Twitter депутата з посиланням на відомого венесуельського журналіста Хермана Дама.

За даними Дама, колумбійські повстанці взяли під свій контроль відразу шість шахт в районі Гуасипати і вбили тих, хто чинив опір їх приходу.

Штат Болівар відомий своїми шахтами, видобувними, в тому числі, золото.

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