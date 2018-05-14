МЕХІКО, 14 травня – . Депутат Національної асамблеї Венесуели Амеріко де Грація повідомив про вбивство повстанцями з колумбійської Армії національного визволення (АНО) 20 шахтарів у венесуельському штаті Болівар. © Flickr / Tijs ZwinkelsВ Колумбії знищили двох лідерів повстанців

“Мені повідомляють, що під час вторгнення АНО в район Гуасипати 7 травня було вбито близько 20 осіб. Досі немає офіційних заяв на цей рахунок”, — йдеться в повідомленні мікроблога в Twitter депутата з посиланням на відомого венесуельського журналіста Хермана Дама.

За даними Дама, колумбійські повстанці взяли під свій контроль відразу шість шахт в районі Гуасипати і вбили тих, хто чинив опір їх приходу.

Штат Болівар відомий своїми шахтами, видобувними, в тому числі, золото.