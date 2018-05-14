ПЕКІН, 14 травня – . Другий пілот і бортпровідник постраждали в результаті екстреної посадки літака Сычуаньских авіаліній у місті Ченду, повідомляє Управління цивільної авіації Китаю. Літак 30-х років екстрено сів на пляжі у Великобританії

Раніше авіакомпанія повідомила, що літак, що здійснював рейс 3U8633 Чунцин – Лхаса, з-за технічної несправності в 7.42 (2.42 мск) здійснив посадку в аеропорту міста Ченду (провінція Сичуань). Як зазначає управління цивільної авіації Китаю, під час наближення літака до повітряного простору міста Ченду в кабіні пілотів з правого боку розбилося скло. У зв’язку з цим екіпаж був змушений запросити екстрену посадку.

“Під час посадки другий пілот отримав подряпини на обличчі, а також розтягнення в поперековому відділі. Крім того, незначні травми отримав один з бортпровідників”, — йдеться в заяві відомства.

Влада почала розслідування причин аварії.

Раніше авіакомпанія також повідомляла, що готує інший літак для того, щоб продовжити рейс. Планувалося, що пасажири повинні були вилетіти в 11.00 (06.00 мск) за місцевим часом.