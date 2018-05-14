ЛУГАНСЬК, 14 травня — . Українські силовики п’ять разів за минулу добу обстріляли територію самопроголошеної Луганської народної республіки (ЛНР), заявили в прес-службі Народної міліції ЛНР. Сергій АверинПри обстрілі силовиками околиць Горлівки поранений чоловік, заявили в ДНР

У Донбасі 30 березня набрало чинності нове “великоднє” перемир’я, проте сторони конфлікту вже звинуватили один одного в обстрілах.

“За минулу добу українські силовики п’ять разів порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 120 і 82 міліметри, озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю”, — повідомили в прес-службі.

За даними відомства, обстрілу піддалися позиції Народної міліції біля населених пунктів Калиново, Жолобок і Фрунзе. У прес-службі уточнили, що всього по території республіки було випущено близько 90 снарядів.

“За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення і військовослужбовців немає”, — додали в прес-службі.

Представники операції Об’єднаних сил України заявили, що зафіксували 63 випадки обстрілу своїх позицій у Донбасі за минулу добу, двоє військовослужбовців поранені.

Як повідомляє в понеділок прес-центр операції в Facebook, за минулу добу ополченці “63 рази порушували режим припинення вогню”. “Під час бойових дій вчора двоє наших захисників отримали осколкові поранення”, — йдеться в повідомленні.

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