Операції Банку Росії на міжнародному валютному ринку в 2017 році обернулися ударом по золотовалютним резервам. ЦБ помилково оцінив динаміку євро до долара і зазнав мільярдних втрат на курсових різницях.

За рік ЦБ продав майже третина всіх вкладень у європейську валюту: почавши рік з 115,4 млрд євро (32,2% від резервів), до його кінця регулятор мав лише 78,28 млрд.

Ці кошти ЦБ активно конвертував в долар: його частка в резервах з 40,4% зросла до рекорду у 45,8%, сообщилрегулятор у фінансовому звіті за 2017 рік.

В результаті операції вдарили по розміру резервів: якщо б центробанк залишив вкладення в євро недоторканими, то курсові різниці збільшили б ЗВР на 2,5 млрд доларів. На кінець першого кварталу 2018-го ця різниця досягла б 4,5 млрд доларів, свідчать розрахунки finanz.

Втрати резервів зафіксував і російський Мінфін, який тримав на валютних рахунках у ЦП кошти Резервного фонду і продовжує тримати гроші ФНБ.

За підсумками 2017 року прибутковість цих інвестицій склала мінус 0,1% річних, відзвітувало міністерство наприкінці лютого.