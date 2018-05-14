НЬЮ-ДЕЛІ, 14 травня — . Понад 60 людей загинули, десятки отримали поранення внаслідок потужної піщаної бурі і грозових злив, що обрушилися в неділю ввечері на різні райони Індії, повідомляє телеканал NDTV.

© AP Photo / Rafiq MaqboolБолее 30 людей загинули в Індії через непогодыРанее стало відомо про 30 загиблих. Як зазначає телеканал, в значній мірі від негоди постраждали штати Уттар-Прадеш, Андхра-Прадеш, Західна Бенгалія, а також столичний округ Делі.

Найбільшу кількість загиблих зареєстровано в штаті Уттар-Прадеш — там жертвами удару стихії стали 38 осіб. Крім того, в цьому ж штаті негода знищила близько 100 будинків. У Західній Бенгалії загинули 12 осіб, в тому числі діти. Заставшая зненацька індійську столицю піщана буря забрала життя п’яти людей.

Прем’єр-міністр Моді висловив співчуття родичам загиблих співвітчизників. “Засмучений загибеллю наших громадян з-за шторму в ряді районів країни. Висловлюю співчуття сім’ям загиблих. Молюся за швидке одужання постраждалих”, — написав Моді в своєму обліковому записі в мережі мікроблогів Twitter.

Синоптики не очікують поліпшення погодних умов на індійському півночі — згідно з їхнім прогнозом, у понеділок дощі і грози обрушаться на ці райони з новою силою. У зв’язку з цим влада побоюється, що число загиблих може значно зрости.

“Сьогодні в 26 округах Уттар-Прадеша з високою ймовірністю знову пройдуть дощі і піщана буря, швидкість вітру при цьому складе до 70 кілометрів на годину”, — йдеться в отриманому коментарі Метеорологічного департаменту Індії.

Це вже третя піщана буря, яку пережили північні штати Індії за останні два тижні. У загальній складності через негоду в країні за цей період загинули більше 150 осіб, більшість з яких стали жертвами бурі від 2 травня.