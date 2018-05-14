ТЕЛЬ-АВІВ, 14 травня — . Ізраїльська авіація розкидає над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими, її захищають, повідомила ізраїльська армійська прес-служба.

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраиль стягує тисячі солдатів на палестинські території, боячись протестовИзраильские силовики побоюються хвилювань, що перевершують по масовості і напруженням події останніх тижнів, у зв’язку з запланованим на понеділок відкриттям в Єрусалимі посольства США і відзначається у вівторок 70-ю річницею Накби — палестинської національної катастрофи, почала поневірянь сотень тисяч арабських біженців, вигнаних з ізраїльтянами своїх будинків.

“Тримайтеся подалі від паркану безпеки, підбурювачів терору і насильницьких заворушень. Рятуйте себе і думайте в першу чергу про своє майбутнє”, — процитували військові одну з листівок.

© РИА Новини / РІА НовостиВВС Ізраїлю знищили тунель палестинських бойовиків на кордоні ГазыВ посланні сказано, що армія має намір припиняти будь-які спроби “пошкодити прикордонну інфраструктуру, завдати шкоди військовослужбовців чи цивільного населення Ізраїлю”.

Побоюючись, що багатотисячні натовпи підуть на прорив кордону, армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна перекинули на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів.

З кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами уздовж кордонів сектора Газа загинули більше 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення”. Визнаючи використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття.