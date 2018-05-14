БРЮССЕЛЬ, 14 травня — , Олександр Шишло. Авіакомпанія Brussels Airlines скасувала в понеділок рейс до Москви через страйк пілотів, які вимагають підвищення оплати і умов праці, свідчать дані табло вильотів в аеропорту Брюсселя.

© РИА Новини / Сергій ПивоваровПлата за повітря: найнесподіваніші збори лоукостеровРанее представник аеропорту повідомив , що авіаперевізник був змушений скасувати в понеділок 75% рейсів.

ЗМІ раніше підрахували, що фінансові втрати від оголошеної пілотами Brussels Airlines страйку 14 і 16 травня можуть скласти для авіакомпанії майже 10 мільйонів євро. Очікується, що дводенний страйк пілотів компанії торкнеться 557 рейсів і 60 тисяч пасажирів.

Авіакомпанія раніше вже зв’язалася з 55 тисячами пасажирів, забронировавшим рейси на дні, які збігаються з страйком, запропонувавши їм безкоштовно поміняти дати або скасувати бронь з повним відшкодуванням вартості.

У першому кварталі 2018 року фінансові втрати авіаперевізника досягли 26 мільйонів євро.