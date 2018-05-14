В Одеському апеляційному адміністративному суді на посаді заступника голови суду працює Олександр Джабурия, який є корумповано-заангажованим «слугою» Феміди, який заплямував себе численними корупційними діями і не відповідає жодним вимогам добропорядності.

Так, у 2010 році Джабурия А. за великі грошові суми допомагав деяким політикам виграти вибори в Одеську міську раду – він отримував великі гроші від кандидатів у депутати міської ради і розповідав суддям апеляційного суду, що була вказівка керівництва суду «підтримати» цих кандидатів. З цього приводу судді були обурені поведінкою Джабурия А., так як не бажали бруднити своє ім’я заради Джабурия А.