В Україні зафіксовано суттєве збільшення готівкової грошової маси. В цілому за перші 4 міс. 2018 р. зростання грошової маси склало 3,3%.

За оцінками експертів, грошова маса в Україні в квітні 2018 р. збільшилася на 1,9%, досягнувши 1,191 трлн грн. Про це повідомили в прес-службі Національного банку України.

Як відзначили в Нацбанку, зростання грошової маси обумовлений як збільшенням готівки в обороті поза банками – на 2,5%, до 331,618 млрд грн., так і збільшенням резервних коштів у банках – на 15,5% до 80,622 млрд грн.

Така динаміка обумовлена як зростанням залишку за депозитами – на 1,7%, до 859,119 млрд грн., так і обсягом готівкових коштів в обігу поза банками. При цьому рівень доларизації грошової маси зменшується. На даний момент він становить 30% порівняно з 31% у березні і 32% за підсумками 2017 р.