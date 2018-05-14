Близько мільйона гривень Державне управління справами витратило на авіапереліт делегації на чолі з президентом Петром Порошенко в Німеччину 9-10 травня. Про це свідчать дані Єдиного порталу використання публічних коштів, повідомляє агентство «Українські новини».

Зокрема, за авіаперевезення делегації на чолі з Порошенком за маршрутом «Київ — Мюнхен, Дюссельдорф — Київ» державному авіаційному підприємству «Україна» 3 травня було виплачено 945 779 гривень.

Під час візиту Порошенко провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюель Макроном.

Також президент відвідав пивну Zum Schiffchen, розташовану в старій частині Дюссельдорфа. Приїзд Порошенко в заклад був незапланованим, однак узгоджувався з поліцією міста. Поява колони з чорних лімузинів викликало хвилювання серед місцевих жителів, зазначають німецькі ЗМІ.

В пивній Порошенко і супроводжуючі його особи пробули півтори години. Президент пробував свинячу рульку і рагу з бичачого хвоста, не замовляючи пива.

Нагадаємо, на перельоти Порошенко, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і спікера Верховної Ради Андрія Парубія у цьому році передбачається витратити 88,4 млн грн