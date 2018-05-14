Як реформувати Службу безпеки України.

Обіцяючи реформувати і прогнилу корумповану правоохоронну систему, постмайданна влада бралася за всі органи, крім самого безконтрольного і закритого, Служби безпеки України. СБУ була і залишається недоторканною «священною коровою» з невластивими функціями, далекими від стандартів НАТО.

В результаті «безопасновцы» стали нічним кошмаром не тільки для терористів, але і для українського бізнесу та зацікавлених в Україні інвесторів. Адже СБУ може заблокувати будь-яку компанію або зачистити цілу галузь в догоду «кураторам» при владі, а «маски-шоу» в офісах міжнародних компаній у виконанні СБУ залишаються буденною частиною випусків новин.

Так відбувається тому, що завдання СБУ досі включають протидія корупції та організованої злочинності, а також контррозвідувальну діяльність у сфері економіки. Ці завдання — рудименти минулого від КДБ, помилки і дублюючі гілки правоохоронної системи.

У той же час СБУ не має права розслідувати економічні або корупційні злочини. Ці злочини належать до компетенції Антикорупційного бюро, Національної поліції, Державної фіскальної служби, а згодом — і Державного бюро розслідувань. Нові органи мають власних аналітиків і власних оперативних співробітників для того, щоб виявляти та зупиняти такі злочини. Це означає, що більше не потрібен «департамент До» (Головне управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю) СБУ, який раніше мав допомагати ГПУ в оперативній роботі. Право СБУ на контррозвідувальну діяльність у сфері економіки також не є виправданим. Економічна контррозвідка цивілізованої країни повинна запобігати вчинення економічних злочинів; отже, логічніше доручити це органу, що розслідує економічні злочини, але не СБУ.

Однак СБУ не поспішає відмовлятися від невластивих і дублюючих повноважень. Так, кожна четверта кримінальна справа, відкрита СБУ, не відноситься до її підслідності. У таких «неналежних» справ немає жодної перспективи в суді, отже, вони тільки захищають фігурантів. Саме так уникнув відповідальності затриманий СБУ і ГПУ на гарячому під час отримання хабара екс-заступник міністра охорони здоров’я Роман Василишин, — суд відмовився розглядати справу, розслідувана СБУ і ГПУ замість НАБУ.

При цьому в Службі безпеки України працює 31 тис. осіб. Для порівняння: у Великобританії тільки 11 тис. співробітників органів безпеки (включно з внутрішньою і зовнішньою розвідкою!) на 65 млн населення країни.

Частина цього штату СБУ перетворилася в приватне агентство боротьби з бізнес-конкурентами, а також рекет і службу зведення особистих рахунків. Ось тільки короткий перелік одіозних справ, якими відзначилася Служба з 2014 р.: штучне блокування експортерів горіхів під приводом уявної «загрози хробаків», хоча спеціальний орган — Державна фітосанітарна інспекція — цих шкідників не виявила; зачистка ринку скрапленого газу під компанії Віктора Медведчука з російським газом; вилучення комп’ютерної техніки інвестиційної компанії Dragon Capital, яка є одним з найбільших «провідників» приватних іноземних інвестицій в Україну; переслідування засновників аналітичної системи YouControl, яка, серед іншого, показує інформацію про сумнівних компаніях, за нібито незаконне її отримання, хоча система збирає інформацію виключно з відкритих державних реєстрів.

Окремо слід виділити «боротьбу» контррозвідки в медичній сфері. СБУ вимагала скасування реєстрації всесвітньо відомих льодяників «Стрепсілс», оскільки своїми силами оцінила їх як харчову добавку, а не ліки. СБУ «боролася з монополією» препаратів для діалізу, насправді змушуючи постачальників препарату перейти під обслуговування фірм-«прокладок». СБУ навіть спробувала заблокувати міжнародні закупівлі ліків під приводом боротьби за ефективне використання коштів, хоча після усунення фірм-прокладок з державних тендерів деякі препарати почали закуповувати в 26 разів дешевше, ніж раніше, а загальна економія бюджету на ліки досягла 40%.

Лише кілька тижнів тому детективи НАБУ затримали співробітника СБУ, який вимагав та отримав майже 50 тис. дол. хабарі за те, щоб закрити очі на факти незаконного проживання іноземців на території України. У молодого офіцера Головного управління СБУ виявилися нескромне будинок у передмісті Києва, люксове авто, а його родичі змогли внести 1,3 млн грн застави за горе-правоохоронця.

У той же час кількість «профільних» справ СБУ у сфері шпигунства за 2016 р. дорівнює нулю. Статистика щодо роботи економічних контррозвідників СБУ і співробітників «До відділу» в цілому засекречена самої Службою як державна таємниця.

На тлі цих скандальних результатів Служба безпеки пішла ще далі і цинічно засекретила декларації всіх своїх співробітників. Маніпулюючи нормою антикорупційного закону, яка б повинна була захищати розвідників від розсекречення їх статусу, СБУ приховала декларації всіх своїх співробітників. У тому числі — своїх публічно відомих голови, заступників та керівників департаментів.

Втім, потяг до незаконної розкоші «безопасновцам» приховати складніше. Так, Павла Демчину, який очолює «антикорупційне» управління СБУ, журналісти викрили у користуванні майном вартістю 10 млн грн, яке аж ніяк не можна придбати за зарплату правоохоронця. Свати ж керівника СБУ Василя Грицака, який є публічною особою і не може бути «таємним агентом», майже відразу ж після призначення його на посаду придбали чотири елітні квартири. Більш того, під приводом статусу співробітника СБУ намагалися уникнути відкритого декларування та інші посадові особи. Зокрема, губернатор Запорізької області Костянтин Бриль, чиї діти, за даними журналістів-розслідувачів, відпочивають на екзотичних для більшості українців островах на десятки тисяч доларів в рік.

Поки працівники СБУ збагачуються в затишшя засекречених декларацій, кількість скарг бізнесу на свавілля правоохоронців за останній рік зросла вдвічі. За результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації в 2018 р., 50% іноземних інвесторів вважають саме репресивні дії правоохоронних органів не є перешкодою для інвестицій.

Отже, функції СБУ у сфері економіки та протидії корупції недоцільними і мають залишитися в минулому. Службі безпеки необхідно сфокусуватися на захист України від тероризму, диверсій і шпигунства, а також на контррозвідці для захисту суверенітету України. Це є вимогою до НАТО Україні, організації, членство в якій законодавчо визначено як пріоритет нашої зовнішньої політики.

Найкраща можливість реформувати Службу безпеки України — зараз, коли готується закон «Про національну безпеку України» № 8068. Законопроект вже схвалений в першому читанні і визначений президентом як невідкладний. Цей проект повинен бути прийнятий парламентом у найближчі місяці.

Народний депутат України Ганна Гопко, голова комітету ВР у закордонних справах, зареєструвала дві прості поправки до цього проекту: забрати у СБУ функції контррозвідувальної діяльності в сфері економіки та боротьбу з корупцією.

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У разі прийняття законопроекту з цими поправками Служба безпеки припинить дублювання функцій оперативників і аналітиків інших правоохоронних органів, а значить, втратить можливість влаштовувати «маски-шоу» чи шантажувати бізнеси і приватних осіб кримінальним переслідуванням. Оскільки НАБУ, Нацполиция, Державна фіскальна служба (а з часом і Державне бюро розслідувань) вже розслідують економічні та корупційні злочини, скасування дублюючих функцій СБУ не потребуватиме суттєвих змін в системі правоохоронних органів і навіть заощадить бюджетні кошти.

Голосування за поправки Гопко покаже, хто з народних депутатів дійсно піклується про чесний бізнес і іноземних інвестиціях, а хтось ратує за розборки з конкурентами в стилі хунти і відмивання грошей через Кіпр. І результати цього голосування за скасування повноважень СБУ в економіці і антикорупції скажуть виборцям значно більше, ніж майбутні обіцянки їх мажоритарних депутатів.

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Анастасія Красносільська, експерт Центру протидії корупції та Антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ, опубліковано у виданні ” Дзеркало тижня. Україна

СБУ: секретна вседозволеність оновлено: Травень 14, 2018 автором: Redactor