Син депутата Верховної Ради України Сергія Пашинського, представника фракції «Народний фронт» і голови парламентського комітету з питань оборони, Антон, незважаючи на молодий вік вже є мільйонером. Як нагадує юрист Михайло Шнайдер, Антон Пашинський є головою відділу зовнішніх контрактів державного підприємства «Спецтехноекспорт».

«Саме ця держкомпанія видає ліцензії на експорт озброєнь. Антон Сергійович – молодий хлопець… така тепла посаду. Відкриває просто необмежені можливості для додаткового заробітку», – пише юрист на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у Антона Пашинського є дві квартири в Києві, вартість однієї з яких складає більше двох мільйонів гривень. Крім того син депутата має колекцію годинників і ювелірних прикрас, а також два автомобілі Toyota — Land Cruiser Prado 2017 року випуску і Camry 2012 року випуску.

«А також близько мільйона гривень готівкою. Ще Антон отримує досить непогану зарплату. Близько 70 тисяч гривень в місяць», – додає Шнайдер.

Він також нагадав скандал з контрактом з продажу Кіпрської офшорної компанії детонаторів за заниженою ціною. «З подальшим перепродажем сербської фірмі. Але вже в рази дорожче. Тільки на цій угоді хлопці з Спецтехноекспорта наварили 600 тисяч євро», – стверджує юрист. Як повідомлялося, в минулому році Сергій Пашинський задекларував зернових-607,6 тисяч гривень доходів. Згідно декларації нардепа, його зарплата склала 240 тисяч гривень, ще 252 800 гривень він отримав як компенсацію на виконання депутатських повноважень, а 114 800 гривень — відсотки від вкладів в київському «Айбокс Банку».