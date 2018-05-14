Столичне ТОВ «Аркада Строй Холдинг» виграло тендер комунального підприємства «Київзеленбуд» на ремонт парку «Перемога» в Дніпровському районі. Вартість тендеру склала 44,69 мільйонів гривень, повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Ціна угоди на 0,1% нижче очікуваної вартості закупівлі у 44,74 мільйона грн. Компанія повинна виконати капітальний ремонт та благоустрій парку. Зокрема, поставити будинок садівника, гардеробну, дитячу, волейбольний, баскетбольний і workout-майданчики, лавки, урни, альтанки, декоративні елементи паркового дизайну вхідних зони, пішохідні доріжки та алеї з фібробетона.

«Гарантійний термін становить три роки. На заробітну плату піде 8,31 мільйона грн (19% загальної вартості підряду). На прибуток відведено ще 1% — 571 тисяч грн», – зазначають журналісти.

Єдиним конкурентом на торгах було ТОВ «Пром Атлон» з пропозицією на 15% дешевше. Але компанія не завантажила жодного документа, тому її зняли з участі в тендері.

«Аркада Строй Холдинг», згідно з даними системи YouControl, створена в січні минулого року ТОВ «Юридична фірма «Бізнес пропозиції» та ТОВ «Юридична фірма «Юрбізнес консалтинг». Ці ж компанії стали засновниками і «Пром Атлона» у квітні 2017 року.

«Пізніше «Пром Атлона» переписали на Григорія Калниболотчука, який у 2012-2016 роках працював водієм КК «Київавтодор», а директором стала бухгалтер Ірина Мехед», – зазначають журналісти.

Раніше повідомлялося, що службовців комунального підприємства КМДА «Київський центр розвитку міського середовища» підозрюються у проведенні фіктивного тендеру з другої черги реконструкції парку «Кіото» на 49, 42 млн грн.