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Необхідно не допустити нових загроз режиму нерозповсюдження, заявив Лавров

14.05.2018

МОСКВА, 14 травня — . Виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на зустрічі з главою МЗС Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом, що необхідно не допустити нових загроз режиму нерозповсюдження.

Здание министерства иностранных дел РФ. © РИА Новини / Наталія СеливерстоваСША заважають ядерного нерозповсюдження, заявили в МЗС”Сьогодні ми розраховуємо подивитися, як ми можемо з участю європейської трійки, Китаю, Росії, Ірану, Євросоюзу використовувати наявні в нашому розпорядженні механізми для того, щоб не допустити підриву цього найважливішого документа, не допустити дестабілізації обстановки в регіоні, не допустити нових загроз режиму нерозповсюдження”, — заявив Лавров.

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