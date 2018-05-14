МОСКВА, 14 травня — . Виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на зустрічі з главою МЗС Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом, що необхідно не допустити нових загроз режиму нерозповсюдження.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваСША заважають ядерного нерозповсюдження, заявили в МЗС”Сьогодні ми розраховуємо подивитися, як ми можемо з участю європейської трійки, Китаю, Росії, Ірану, Євросоюзу використовувати наявні в нашому розпорядженні механізми для того, щоб не допустити підриву цього найважливішого документа, не допустити дестабілізації обстановки в регіоні, не допустити нових загроз режиму нерозповсюдження”, — заявив Лавров.