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У Німеччині з фестивалю евакуювали 5 тисяч осіб

14.05.2018

В Германии с фестиваля эвакуировали 5 тысяч человекПричиною евакуації стала негода.

Близько п’яти тисяч глядачів екстрено залишили в неділю відкритий майданчик музичного фестивалю Seaside в німецькому місті Aurich (земля Нижня Саксонія) з-за сильного вітру і дощу. Про це повідомила газета Die Nordwest-Zeitung.

За її даними, глядачі протягом години звільнили майданчик, на якій повинен був відбутися концерт популярного в Німеччині коміка і музиканта Отто Валькеса, після чого “глядацький зал під відкритим небом” швидко затопило водою. Ніхто з присутніх не постраждав.

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