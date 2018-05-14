Причиною евакуації стала негода.



Близько п’яти тисяч глядачів екстрено залишили в неділю відкритий майданчик музичного фестивалю Seaside в німецькому місті Aurich (земля Нижня Саксонія) з-за сильного вітру і дощу. Про це повідомила газета Die Nordwest-Zeitung.

За її даними, глядачі протягом години звільнили майданчик, на якій повинен був відбутися концерт популярного в Німеччині коміка і музиканта Отто Валькеса, після чого “глядацький зал під відкритим небом” швидко затопило водою. Ніхто з присутніх не постраждав.