Загинув пілот і дитина, що знаходився на борту.

В Ірландії увечері в неділю, 13 травня, після висадки парашутистів зазнав аварії легкомоторний літак, в результаті загинув пілот і знаходився на борту дитина. Про це повідомляє The Mirror.

Як повідомляє видання, 16 парашутистів вистрибнули з літака, після чого зрозуміли, що він падає. Під уламками після аварії були виявлені пілот і семирічна дитина в критичному стані, їх госпіталізували і пізніше вони померли в лікарні.

Відзначається, що виліт проходив на території парашутного клубу, причини аварії з’ясовуються.