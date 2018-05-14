У ніч на 13 травня в одному з київських ресторанних комплексів побили старшого сина народного депутата від “Опозиційного блоку” Нестора Шуфрича – Олександра.

“В результаті побиття групою невідомих осіб було завдано численні травми голови і тілесні ушкодження. Нападники представилися працівниками “органів”, до та після інциденту погрожували фізичною розправою і використанням службового становища у разі звернення в МВС”, – йдеться в повідомленні прес-служби політика на сторінці в Facebook.Стильні літні шльопанці AdidasМизерная ціна за шкіру!

Повідомляється, що поліція затримала двох ймовірних нападників.

“Потерпілими було написано заяву до Солом’янського РУВС. На даний момент вони знаходяться в стаціонарному відділенні однієї з приватних клінік, де їм надається необхідна медична допомога. Сина Нестора Шуфрича накладено шви на обличчя”, – написала прес-служба.