БРЮССЕЛЬ, 14 травня — , Олександр Шишло. Польща залишається під загрозою застосування санкцій у Раді Євросоюзу, заявив у понеділок перший віце-голова Єврокомісії (ЄК) Франс Тиммерманс.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийЕвропарламент підтримав запуск санкційної процедури проти ПольшиОн повідомив, що в понеділок проінформує Рада ЄС із загальних справ про спірної ситуації з судовою реформою в Польщі. Єврокомісія у грудні 2017 року запустила процедуру, яка може призвести до позбавлення Польщі права голосу в Раді ЄС у рамках статті 7 договору про ЄС, згідно з якою існує явна загроза серйозного порушення Польщею принципів верховенства права. При цьому виконавча колегія ЄС готова переглянути рішення, якщо Польща протягом трьох місяців вирішить проблеми з судовою реформою.

“Ні”, — сказав після прибуття на міністерське засідання Тиммерманс, відповідаючи на питання журналіста, чи не відкликає чи ЄК санкционную процедуру у відношенні Польщі.

За словами Тиммерманса, сторони “досягли деякого прогресу, але поки немає підстави говорити, що проблема вирішена”. “Наші рекомендації повинні бути виконані”, — додав він.

Виконавча колегія ЄС вважає, що 13 законів, прийнятих польською владою в рамках судової реформи, порушують принципи верховенства права та надають політичної влади контроль над судовою. ЄК направила Варшаві чотири рекомендації, закликаючи привести законодавство у рамках діючих в Євросоюзі норм.