ПЕКІН, 14 травня — . Пекін готовий працювати спільно з РФ над збереженням ядерної угоди з Іраном, заявив російським журналістам заступник директора департаменту Центральної Азії та Східної Європи МЗС КНР Лю Бінь.

© РИА Новини / Олексій АгарышевВыход з угоди з Іраном “дорого обійдеться” США, попередив екс-глава ЦРУ”Китай і Росія з даного питання підтримують тісні контакти, це є однією з головних тематик на зустрічах між двома країнами на різних рівнях. Враховуючи наші спільні єдині думки і позиції з даного питання, ми готові і далі докладати зусиль для просування вирішення даного питання по вірному напрямку разом з російськими партнерами”, — сказав Лю Бінь.

Він також підкреслив, що вирішення проблеми іранської ядерної програми має показовий ефект для врегулювання інших питань.

“Дотримання або недотримання підписаних міжнародних угод говорить про готовність встановлювати взаємну довіру в міжнародних відносинах, це також відображає міжнародні зобов’язання. Будь-яка країна повинна виконувати взяті міжнародні зобов’язання, причому за вже підписаними угодами, це дуже важливо”, — заявив він.

США вийшли з Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми (СВПД) і заявили про повторне введення проти Ірану санкцій, що існували до угоди. Інші члени “шістки” міжнародних посередників (Росія, КНР, Великобританія, Франція, Німеччина) виступили проти такого кроку США. Європейські партнери Вашингтона заявили, що мають намір, як і раніше дотримуватися умови угоди з Іраном. © РИА Новини / Віталій ПодвицкийДипломатия на викид