Пошкоджений автопортрет Пікассо.

У Нью-Йорку з торгів дому christie’s зняли автопортрет Пабло Пікассо “Моряк” вартістю 70 мільйонів доларів для реставрації полотна. Про це повідомило агентство Bloomberg.

За даними агентства, картина була пошкоджена в минулу п’ятницю, 11 травня. До інциденту, картина була виставлена на аукціон дому christie’s за 70 мільйонів доларів.

Як зазначається, автопортрет Пікассо з аукціону зняв нинішній власник полотна американський мільярдер Стів Уїнн. За його словами, картина буде відправлено на реставрацію.

Американський мільярдер Стів Уінн, ігровий магнат, який володіє кількома казино Лас-Вегаса, і знову з тієї ж причини зняв з аукціону робота Пабло Пікассо, як він це вже робив у 2006 році.

Належить Уинну автопортрет Пікассо “Моряк”, виставлений за 70 млн доларів на аукціон christie’s в Нью-Йорку, виявився пошкоджений. Обставини події не розкриваються, проте яка повідомила про це агентство Bloomberg нагадує, що 76-річний мільярдер страждає хворобою очей, при якій пошкоджено периферійний зір, і він не може розраховувати точну відстань до предметів. З цієї причини Уїнн в 2006 році вже покалічив полотно знаменитого художника “Сон”. Домовившись про продаж картини за 139 мільйонів доларів і показуючи картину друзям, він зачепив картину ліктем і проробив дірку розміром з палець.

Через реставрації вартість картини впала на 50 мільйонів. Уїнн навіть подав до суду на страхову компанію lloyd’s з метою відшкодувати йому різницю між первісною вартістю твори мистецтва і його ціною після пошкодження. Але навіть пошкоджений “Сон” Пікассо пішов з молотка в 2013 році за 155 млн доларів — картину купив у Уїнна американський фінансист Стівен Коен.