Він помер у лікарні.

Російський турист із міста Єкатеринбург Сергій Цукрук, впав у кому після спроби суїциду на турецькому курорті Аланія, помер у госпіталі. Про це повідомила мати загиблого.

“13 травня 2018 року, не виходячи з коми, мій син, Сергій Цукрук помер”, – написала Наталія Цукрук на своїй сторінці в соцмережі ВКонтакте.

Раніше повідомлялося, що росіянин Сергій Цукрук впав у кому в Туреччині після спроби суїциду, йому діагностували серцевий напад. Він знаходився на відпочинку з дружиною і дитиною. Дружина виявила його в готельному номері після невдалої спроби суїциду.

У страховій компанії ERV заявили, що самогубство або замах на самогубство не входять до страхового покриття і відмовилися платити гроші родичам Цукрука.