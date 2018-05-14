Жителі Черкас підозрюють, що причиною отруєння школярів могла стати аварія на хімічному підприємстві «Азот», розташованому прямо в місті.
У Черкасах 8 травня відбулося масове отруєння учнів місцевої школи, однак досі влада офіційно не повідомили про причини цієї надзвичайної ситуації.
У ДСНС кажуть, що стан дітей і вчителів, які постраждали, поліпшується, з реанімації вже всіх перевели в стаціонар.
«У відділенні інтенсивної терапії немає жодного потерпілого, стан дітей оцінюється як задовільний», — пояснив представник управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, в цілому госпіталізували 55 учнів та 4 дорослих. Станом на 11 травня 24 дитини вже поїхали з лікарні додому.
Які дослідження провели?
Фахівці ДСНС відразу провели на території школи заміри повітря і грунту для дослідження на вміст хімічних речовин. Однак ніяких перевищень не зафіксували — все в нормі.
Лабораторія Госпродпотребслужбы міста взяла проби повітря, води з системи водопостачання та бутильованої питної води. І теж не виявила перевищень гранично допустимих концентрацій.
Приміщення школи перевірили на наявність випромінювання та забруднення поверхонь. Крім того, експерти обстежили прилеглу територію і теж не виявили причин отруєння.
В результаті вирішили відібрати аналізи з місця події і відправити в Київський інститут екології і токсикології, а також лабораторії токсикології лікарні «Охматдит».
Також, за інформацією ДСНС, всі зразки передадуть у німецьку «Лабораторія доктора Рьодгера», розташовану в Києві.
Мешканці підозрюють «Азот»
Жителі Черкас підозрюють, що причиною отруєння школярів могла стати аварія на хімічному підприємстві «Азот», розташованому прямо в місті.
«Азот» — найбільше в Україні підприємство з виробництва азотних добрив, іонообмінних смол, капролактаму та іншої хімічної продукції.
Люди в розмові з журналістами припустили, що, ймовірно, могла статися витік отруйної речовини на заводі, і це могло стати причиною масового отруєння.
Однак, саме підприємство заявило про непричетність до інциденту.
«Будь-яких порушень ведення технологічного процесу на підприємстві не було. Гранично допустимі концентрації викидів в атмосферу не перевищувалися», — заявило підприємство.
Версія про неякісні будматеріали
Основною версією отруєння влади назвали розпилення невідомої речовини під час шкільної лінійки.
Однак згодом почали говорити ще про одну — незапланований ремонт з використанням неякісних будівельних матеріалів.
Госпродпотребслужба опублікувала заяву, в якій цю версію спростувала.
«Поширена у ЗМІ інформація про те, що ремонтні роботи могли викликати масове отруєння школярів в Черкасах, не відповідає дійсності», — йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті служби.
В результаті — школа досі не працює, а лабораторії продовжують шукати причину отруєння.
Поліція завела справу
Діти почали втрачати свідомість під час лінійки в школі вранці 8 травня. Всього там було 424 учня. Пізніше до лікарів звернулися і вчителі школи.
Представник Нацполиции Ярослав Тракало повідомив BBC News Україна, що поліція Черкаської області відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 325 Кримінального кодексу — порушення санітарних норм.
Розслідування справи триває.