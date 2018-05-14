ПЕКІН, 14 травня — . Глави зовнішньополітичних відомств Росії та Китаю Сергій Лавров і Ван І обговорять ситуацію навколо Корейського півострова “на полях” саміту “Великої двадцятки” в Аргентині, повідомив російським журналістам заступник директора департаменту Центральної Азії та Східної Європи МЗС КНР Лю Бінь. © AP Photo / South Korea Defense MinistryВашингтон і Сеул обговорювали повернення ядерної зброї на Корейський півострів

“Ядерна проблема корейського півострова — одна з найважливіших тематик стратегічного взаємодії Китаю і Росії. Як нам відомо, на майбутньому засіданні міністрів закордонних справ “Великої двадцятки” в Аргентині буде двостороння зустріч члена держради, міністра закордонних справ Китаю Ван І і (виконуючого обов’язки міністра Лаврова. Я думаю, що вони обов’язково будуть обмінюватися думками з міжнародної та регіональної тематики, включаючи і проблему Корейського півострова”, — заявив він.