ВАРШАВА, 14 травня – . Мер американського Джерсі Стівен Фулоп шкодує про своїх нападках щодо спікера верхньої палати парламенту Польщі Станіслава Карчевского, йдеться в його заяві, яку публікує радіостанція RMF FM.

© AP Photo / Risto BozovicСпикер сенату Польщі попросить Пенси захистити його від нападок мера ДжерсиРанее влади Джерсі заявили про намір демонтувати встановлений в місті пам’ятник жертвам Катинської різанини. Дане рішення викликало різку критику в Польщі, в числі інших проти нього виступив Карчевський. У відповідь на це Фулоп у своєму Twitter розкритикував главу польського сенату, зокрема, назвавши його “сумно відомим антисемітом”, “білим націоналістом”, “людиною, який заперечує Голокост”, який “має нульовий авторитет”.

У свою чергу Карчевський заявив, що має намір звернутися до американського колеги, віце-президенту Майку Пенс з проханням захистити його від нападок Стівена.

“Якщо мої коментарі у Twitter створили враження, що я не поважаю сенатора Карчевского, то мені дуже шкода”, — йдеться в заяві Фулопа.

Також американський мер заявив, що готується відвідати Польщу в кінці червня. “Я сподіваюся, що сенатор зустрінеться зі мною, щоб поговорити”, — зазначив він.