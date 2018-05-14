ТЕЛЬ-АВІВ, 14 травня — . Ізраїльські військові повідомили про втрату чергового безпілотника над сектором Газа, де в понеділок очікується нова серія масових палестинських виступів. РІА НовостиВВС Ізраїлю знищили тунель палестинських бойовиків на кордоні Гази

Апарат невідомої моделі і призначення став вже третім впало дроном в анклаві за півтора місяці протестних акцій під загальною назвою “Великий марш повернення”.

“Раніше сьогодні безпілотний літальний апарат Армії оборони Ізраїлю впав у секторі Газа під час оперативної діяльності. Ризику витоку разведданых немає”, — написали військові в мікроблозі Twitter.

Армія стягнула підкріплення до сектору Газа, побоюючись спроб багатотисячних натовпів прорватися через кордон. Військові побоюються, що в понеділок, коли в Єрусалимі відбудеться відкриття американського посольства, і у вівторок, у 70-ту річницю Накба — початку палестинської катастрофи, палестинські протести перевершать за розмахом і запеклості події попередніх тижнів.