НЬЮ-ДЕЛІ, 14 травня — . Верховний суд Індії визнав всі слонячі бивні на території країни виключною власністю уряду, йдеться в рішенні суду вищої інстанції, з яким вдалося ознайомитися . © РИА Новини / Михайло КлиментьевТрамп залишив в силі заборону на ввезення трофеїв з Африки

Таким чином, колегія з трьох суддів на чолі з головою ВС Індії Дипаком Мисрой поставила крапку в 20-річному суперечці про належність цього рідкісного ресурсу. У своєму рішенні суд беззастережно визначив: “не може бути ні йоти сумніву в тому, що слонячі бивні є власністю уряду”.

“Дане положення чітко визначає, що слонова кістка, що імпортується в Індію, а також будь-які предмети, виготовлені з неї,..є власністю уряду, а також з урахуванням того, що полювання на тварину ведеться в заповіднику або національному парку, належить центральному уряду, це тварина, а також будь-необроблений трофей або м’ясо такого тваринного буде вважатися власністю центрального уряду”, — сказано у вердикті.

Рішення Верховного суду Індії було засноване на ретельному вивченні дії Закону про лісові ресурси штату Керала від 1961 року і Акту про захист дикої природи від 1972 року. Як ухвалила колегія суддів, ці нормативні акти однозначно визначають приналежність слонових бивнів державі, що, однак, не завадило браконьєрам використовувати “лазівки” в існуючому законодавстві для отримання та подальшого незаконного продажу цього цінного ресурсу.