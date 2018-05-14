МОСКВА, 14 травня — . Росія підтвердила свою відданість Спільному всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, РФ і Іран будуть намагатися зробити все, щоб зберегти СВПД після виходу з угоди США, заявив глава іранського МЗС Мохаммад Джавад Зариф. © РИА Новини / Володимир ФедоренкоРоссия і Іран продовжать економічне співробітництво

“У Ірану і Росії складається відмінна взаємодія, і ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Росія заявила, що буде дотримуватись і захищати СВПД. Іран і Росія також повинні гарантувати наші спільні інтереси, які полягають в тому, щоб зберегти СВПД і також гарантувати вигоду для всіх з точки зору економічних вигод для учасників”, — сказав Зариф журналістам за підсумками своєї зустрічі з в. о. глави МЗС РФ Сергієм Лавровим.

“У нас була дуже хороша зустріч”, — додав він.