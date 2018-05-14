В стамбульському аеропорту імені Ататюрка зіткнулися літаки південнокорейської Asiana Airlines і турецької Turkish Airlines. Про це повідомляє 112 з посиланням на місцеві ЗМІ.

На записі з камер спостереження аеропорту видно, як південнокорейський лайнер, проїжджаючи повз стоїть перпендикулярно літака турецької авіакомпанії, черкає крилом і руйнує його хвіст. На борту першого літака перебували 236 пасажирів, другого – 217. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Розпочато розслідування інциденту.

Нагадаємо, що на трасі Кам’янець-Шерешево-Свіслоч сталася автомобільна аварія, в якій постраждали детииз української футбольної команди. Одна дитина загинула, ще шестеро дітей госпіталізовано.