Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) прийняло рішення провести повну перевірку електронних декларацій ще чотирьох осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2017 роки. Як повідомила прес-служба НАПК, мова йде про декларації позафракційного народного депутата Костянтина Жеваго за 2017 рік.

Також перевірять декларацію нардепа від «Блоку Петра Порошенко», президента Федерації футболу України Андрія Павелко за 2015-2017 роки, директора «Львівтеплоенерго» Степана Пакижа за 2016 рік і прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Ігоря Хіміча за 2015-2017 роки.

Також НАПК прийняло рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій ще восьми осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Крім того, продовжено термін повної перевірки декларацій дев’яти суб’єктів декларування на додаткові 30 календарних днів.

«Проведення повних перевірок розпочинається з інформації, отриманої від фізичних або юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях або скаргах, в яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, які стосувалися конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або затвердження, які можуть бути перевірені», – нагадали в НАПК.

Раніше журналісти розповіли, як завод Федерації футболу України по виробництву штучних футбольних полів монополізує ринок під патронатом Павелко.

Нагадаємо, Жеваго зайняв п’яте місце у ТОП-100 найбагатших людей України за версією журналу «Фокус» за минулий рік. Також Жеваго потрапив у рейтинг найбагатших людей планети 2018 року за версією журналу Forbes – у список увійшли 2208 мільярдерів з 72 країн.