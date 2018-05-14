КИЇВ, 14 травня — . Київ має достатньо шансів домовитися з МВФ щодо ціни на газ, разом з тим, без подальшого фінансування фондом Україні не загрожує дефолт, заявив міністр кабінету міністрів України Олександр Саєнко в інтерв’ю українському інтернет-виданню “Обозреватель”. Олексій ФурманИллюзия обману. Як Україна і МВФ намагаються перехитрити один одного

За його словами, зараз головне завдання — виконати існуючу програму, а успішне виконання цієї програми відкриє можливість розглядати початок нової програми співпраці. Саєнко вважає, що Україна має достатньо шансів знайти спільний з МВФ підхід для встановлення критеріїв формування ціни на газ. “У нас є консенсус з МВФ у тому, що ми говоримо з приводу самої формули, не змінюючи принципів. Представники МВФ, НБУ вирушили до Вашингтона, щоб провести відповідні переговори. Я вважаю, у нас достатньо шансів знайти спільний з МВФ підхід для встановлення критеріїв формування ціни на газ”, — сказав міністр.

Він додав, що на розгляд МВФ буде запропоновано кілька варіантів, але головне — формула повинна бути справедливою.

На питання про те, що буде без МВФ, якщо сторони не домовляться і Київ не отримає транш, він сказав, що “міністерство фінансів розраховує і інші варіанти”. При цьому на запитання щодо можливості дефолту без МВФ, він сказав: “у жодному разі”.

Чотирирічна програма допомоги МВФ з використанням механізму розширеного фінансування (EFF) передбачає виділення Україні 17,5 мільярда доларів. У березні 2015 року було перераховано перший транш у 5 мільярдів доларів, у серпні того ж року — другий транш на 1,7 мільярда.

У 2016 і 2017 роках Україна отримала по одному траншу в 1 мільярд доларів кожен. Влади України розраховували отримати п’ятий транш допомоги від МВФ до кінця 2017 року, однак він досі не виділено. Тепер Київ розраховує на отримання траншу в цьому році, причому представники влади називали різні терміни. Одними з головних вимог МВФ на сьогодні є створення в Україні антикорупційного суду і підвищення цін на газ.