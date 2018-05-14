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Путін зустрівся з новим прем’єром Вірменії Николом Пашиняном

14.05.2018

СОЧІ, 14 травня — . Президент Росії Володимир Путін в Сочі провів зустріч з новим прем’єром Вірменії Николом Пашиняном. Він заявив, що Москва буде активно працювати з Єреваном на міжнародній арені, в міжнародних організаціях, починаючи з ООН і закінчуючи регіональними організаціями у сфері безпеки, і в сфері економічного розвитку.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 14 мая 2018 Михайло КлиментьевПутин сподівається на динамічний розвиток відносин з Вірменією при Пашиняне

Президент РФ нагадав, що Росія залишається провідним торговельно-економічним партнером Вірменії, на її частку припадає понад 25% товарообігу Вірменії, а російські капіталовкладення становлять 35% всіх інвестицій в вірменську економіку.

“У нас за останній час спостерігається зростання товарообігу десь на 25%. При цьому випереджаючими темпами зростають поставки сільгосппродукції з Вірменії на російський ринок, за попередні місяці цей ріст склав 38%”, — сказав Путін, підкресливши, що “це дуже хороша динаміка”.Кандидат в премьер-министры Армении - глава фракции Елк, руководитель оппозиционного движения Никол Пашинян во время специального заседания парламента Армении. 8 мая 2018© Sputnik / Арам НерсесянВнешняя політика Вірменії не зміниться, заявив Пашинян

Зі свого боку Пашинян запевнив у незмінності стратегічних союзницьких відносин між Вірменією та Росією і зазначив, що з цього питання у Вірменії існує консенсус”.

“Я думаю, ніхто в нас ніколи не ставив і не буде ставити під сумнів стратегічну важливість вірмено-російських відносин. Ми налаштовані дати новий імпульс цим відносинам і в політичному сенсі, і в торгово-економічній сфері”, — заявив глава уряду Вірменії.

Він також висловив надію на розвиток відносин з Росією у військово-технічній галузі.

У зв’язку з цим Пашинян згадав Парад 9 травня, висловивши “захоплення досягненнями російського військово-промислового комплексу”.

Новий прем’єр особливо відзначив, що у Вірменії високо цінують збалансовану позицію, яку Росія продемонструвала під час внутрішньополітичної кризи в республіці.

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“Це була дуже конструктивна позиція. І я думаю, що це високо цінується не тільки з боку нашого уряду, але і взагалі у вірменському суспільстві”, — заявив Пашинян.

 

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