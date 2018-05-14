СОЧІ, 14 травня — . Президент Росії Володимир Путін в Сочі провів зустріч з новим прем’єром Вірменії Николом Пашиняном. Він заявив, що Москва буде активно працювати з Єреваном на міжнародній арені, в міжнародних організаціях, починаючи з ООН і закінчуючи регіональними організаціями у сфері безпеки, і в сфері економічного розвитку. Михайло КлиментьевПутин сподівається на динамічний розвиток відносин з Вірменією при Пашиняне

Президент РФ нагадав, що Росія залишається провідним торговельно-економічним партнером Вірменії, на її частку припадає понад 25% товарообігу Вірменії, а російські капіталовкладення становлять 35% всіх інвестицій в вірменську економіку.

“У нас за останній час спостерігається зростання товарообігу десь на 25%. При цьому випереджаючими темпами зростають поставки сільгосппродукції з Вірменії на російський ринок, за попередні місяці цей ріст склав 38%”, — сказав Путін, підкресливши, що “це дуже хороша динаміка”. © Sputnik / Арам НерсесянВнешняя політика Вірменії не зміниться, заявив Пашинян

Зі свого боку Пашинян запевнив у незмінності стратегічних союзницьких відносин між Вірменією та Росією і зазначив, що з цього питання у Вірменії існує консенсус”.

“Я думаю, ніхто в нас ніколи не ставив і не буде ставити під сумнів стратегічну важливість вірмено-російських відносин. Ми налаштовані дати новий імпульс цим відносинам і в політичному сенсі, і в торгово-економічній сфері”, — заявив глава уряду Вірменії.

Він також висловив надію на розвиток відносин з Росією у військово-технічній галузі.

У зв’язку з цим Пашинян згадав Парад 9 травня, висловивши “захоплення досягненнями російського військово-промислового комплексу”.

Новий прем’єр особливо відзначив, що у Вірменії високо цінують збалансовану позицію, яку Росія продемонструвала під час внутрішньополітичної кризи в республіці.

“Це була дуже конструктивна позиція. І я думаю, що це високо цінується не тільки з боку нашого уряду, але і взагалі у вірменському суспільстві”, — заявив Пашинян.