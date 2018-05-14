НЬЮ-ДЕЛІ, 14 травня — . Щонайменше вісім людей загинули в результаті тисняви, що сталася під час роздачі їжі нужденним в області Чіттагонг на південному сході Бангладеш, повідомляє місцева поліція.

© Flickr / Marufish В Бангладеш потяг зійшов з рейок, є жертвыИнцидент стався в понеділок. За даними правоохоронців, в цей день близько 20 тисяч людей зібралися біля одного з великих промислових підприємств, адміністрація якого щороку організовує роздачу продуктів з нагоди початку священного для мусульман місяця Рамадан. Після кількох годин очікування на сонці деякі люди відчули нудоту і зомліли. Почалася слідом за цим тиснява не дозволила лікарям вчасно надати медичну допомогу потерпілим.

“Ми отримали інформацію про те, що вісім чоловік з натовпу загинули через тисняву і теплового удару”, — сказав представник місцевої поліції Імран Бхуйян, слова якого наводить портал bdnews24. За даними ЗМІ, всі загиблі — жінки.

В даний час ведеться впізнання тіл, додав співробітник правоохоронних органів.