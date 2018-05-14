СОЧІ, 14 травня — . Росія переконана у необхідності повної денуклеаризації Корейського півострова, заявив постпред РФ при міжнародних організаціях Михайло Ульянов за підсумками зустрічі президента Володимира Путіна з генеральним директором МАГАТЕ Юкией Амано. © AFP 2018 / Korea Summit Press Pool Денуклеарізація і мир на півострові: про що домовилися корейські лідери

“В ході зустрічі президента з генеральним директором МАГАТЕ Юкией Амано в центрі уваги опинилася регіональна проблематика, зі зрозумілих причин це Північна Корея та Іран. З Північної Кореї він (Путін) підкреслив, що на переконання російської сторони, необхідно вести справу до повної денуклеаризації Корейського півострова”, — сказав Ульянов журналістам.

При цьому, за його словами, президент РФ закликав главу МАГАТЕ займатися цією проблематикою максимально неупереджено, об’єктивно і професійно.

Ульянов також визнав, що на тлі виходу США з ядерної угоди по Ірану аналітики кажуть, що ухвалене американською стороною рішення може самим несприятливим чином позначитися на перспективах пошуку врегулювання ядерної проблеми Корейського півострова. Однак, за його словами, ця тема на зустрічі Путіна Амано не піднімалася.