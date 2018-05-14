КАЇР, 14 травня — , Маргарита Кислова. Затримані в квітні в Єгипті місцевими правоохоронними органами вихідці з Дагестану будуть депортовані в найближчі дні в Росію, повідомив консул РФ в Єгипті Юсуп Абакаров. © AP Photo / Eman HelalПочти всі затримані в Єгипті росіяни є вихідцями з одного села

У квітні у ЗМІ з’явилася інформація, що родичі кількох російських громадян, уродженців Дагестану, звернулися із заявою про їх затримання в Єгипті. Посольство Росії в Каїрі повідомило , що перевіряє інформацію про затримання росіян, в числі яких опинилися і неповнолітні діти, та, за необхідності, надасть їм можливу допомогу. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 28 квітня повідомляла, що направить запит владі Єгипту про можливе затримання в цій країні кількох жителів Дагестану.

“Все там 24 людини. З них вісімнадцять осіб отримали рішення про депортацію, ще шість, включаючи чотирьох дітей, в стадії очікування такого рішення… Депортувати готові в будь-який день, коли будуть готові квитки. Ми зараз займаємося квитками, вже кілька квитків куплено, приміром, на 17-е число”, — повідомив російський консул.

Співрозмовник агентства додав, що якщо рішення про депортацію шести росіян буде отримано найближчим часом, “вони також можуть вилетіти в Росію, хоч 17-го або 18-го числа”.