Російського журналіста одного з музичних порталів Микиту Орлова і його колегу-фотографа В’ячеслава Романова побили у столиці Португалії Лісабоні під час “Євробачення-2018”.

Про це вони самі розповіли виданню “Комсомольская правда”. Зазначається, що в день фіналу пісенного конкурсу на них напали якісь “іммігранти”, побачивши на бейджах напис: “Росія”.

Працівники хостелу нібито почали ображати жителів цієї “відсталої країни, які обрали таку пісню на “Євробачення” (композицію виконувала Юлія Самойлова, яку в минулому році не пустили на конкурс в Україну. – Ред.).

“Ми розумніші вас, знаємо, звідки ви”, – сказали вони.

Орлов повідомив, що з фотографа зірвали апаратуру і розбили об землю. Після цього невідомі напали на росіян.

В результаті у конфлікт втрутилися португальські поліцейські. Всіх його учасників затримали і відвезли в поліцейський відділок. Журналісти так і не потрапили на фінал “Євробачення-2018”.