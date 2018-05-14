ГАЗУ, 14 травня — . Число палестинців, загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військами в Газі, зросла до 18, понад 900 поранені. Про це розповів офіційний представник місцевих медичних служб Ашраф аль-Кідра.

© AP Photo / Adel НапаИзраиль закликав жителів сектора Газа не підходити до межі з-за протестовСреди жертв є дитина, сказав співрозмовник агентства.

Уточнюється, що силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів, різко активізувалися на хвилі обурення відкриттям американського посольства в Єрусалимі.

Ізраїльські військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону. Вони кидають саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваМосква стурбована ситуацією в палестино-ізраїльському урегулированииОпасаясь, що цілі юрби підуть на прорив кордону, армія стягнула до Газі дві додаткові піхотні бригади. Ще одну перекинули на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів.

На понеділок та вівторок запланована кульмінація “Великого маршу повернення”, влаштованого палестинцями. На ці ж дні припадає відкриття посольства США в Єрусалимі та 70-а річниця Накби.

Накба для палестинців — національна катастрофа, початок окупації і поневірянь сотень тисяч біженців. “Великий марш повернення” триває вже півтора місяці. Протести забрали життя понад півсотні жителів сектора Газа, не рахуючи сьогоднішніх жертв.

© REUTERS / Mohammed SalemПалестинский демонстрант під час зіткнень з ізраїльськими військами в Газі. 14 травня 2018 © REUTERS / Mohammed SalemПалестинский демонстрант під час зіткнень з ізраїльськими військами в Газі. 14 травня 2018

Перенесення посольства

Статус Єрусалима — одне з головних перешкод у врегулюванні арабо-ізраїльського конфлікту.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийВ Єрусалимі заклали сквер імені ТрампаДля палестинців східна частина міста — окупована територія. Саме тому всі посольства Ізраїль мав в Тель-Авіві.

США давно обіцяли Ізраїлю визнати Єрусалим його столицею. У грудні Дональд Трамп прийняв це рішення і оголосив про перенесення американського посольства.

Це призвело до загострення конфлікту в регіоні. В кількох арабських країнах спалахнули протести.

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