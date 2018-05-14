ПРАГА, 14 травня – . Президент Словаччини Андрій Кицька у вівторок оголосить про своє політичне майбутнє, для нього прийняте рішення не було простим, написав у понеділок в мережі Facebook прес-секретар президента Роман Крпелан.

© AP Photo / Jon ЅирегПрезидент Словаччини призначив нового прем’єра і затвердив склад кабинетаПредприниматель і доларовий мільйонер Андрій Кицька був обраний президентом Словаччини в березні 2014 року, перемігши у другому турі прямих загальнонаціональних виборів тодішнього прем’єра Роберта Фіцо. Наступні вибори глави республіки повинні відбутися навесні 2019 року.

“Завтра (у вівторок) буде “День D”. Президент Андрій Кицька повідомить, що буде далі. Якщо б це було так просто, давно б повідомив. Не було і не буде”, — написав прес-секретар президента.

Як повідомив братиславський портал Aktuality, в останні місяці Кицька неодноразово в особистих бесідах з різними словацькими політиками говорив про те, що не має наміру знову виставляти свою кандидатуру на президентських виборах.

У свою чергу, лідери опозиційних партій квапили Киска з прийняттям рішення на цю тему, щоб мати достатньо часу на вибір зі своїх рядів кандидата в президенти і його подальшу розкрутку.