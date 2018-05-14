МОСКВА, 14 травня — . Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко обговорив з послом Португалії в РФ Паулу Візеу Пінейро двосторонні відносини Москви і Лісабона, а також міжнародні проблеми, повідомили в МЗС Росії.

© РИА Новини / Олександр ВильфПортугалия відкликає посла в Росії для консультацийВстреча відбулася за ініціативою португальської посла.

“У ході бесіди сторони розглянули низку питань українсько-португальських відносин. Було відзначено прагнення до активізації двостороннього інвестиційного та економічного співробітництва, зв’язків в області культури та туристичних обмінів”, — повідомили в МЗС РФ.

У російському зовнішньополітичному відомстві додали, що в ході бесіди Грушко з послом Португалії відбувся також обмін думками з низки актуальних міжнародних проблем, була підкреслена важливість просування та поглиблення політичного діалогу між двома країнами.