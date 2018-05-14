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Влади ЛНР звинуватили ВСУ в замінування дільниць у лінії зіткнення

14.05.2018

ЛУГАНСЬК, 14 травня — . Українські силовики мінують ділянки у лінії зіткнення в Донбасі, заявив журналістам офіційний представник Народної міліції самопроголошеної Луганської народної республіки Андрій Марочко. Ополченцы ДНР на территории Донецкого аэропорта. © РИА Новини / Сергій АверинВ ДНР закликали ОБСЄ звернути увагу на злочини ВСУ в Донбасі

“З 11 травня 2018 року в населеному пункті Щастя відзначена робота бандформування “Луганськ-1″ МВС України… відомо, що у складі цього підрозділу прибула саперна група, навчена канадськими інструкторами, для мінування ділянок у лінії зіткнення”, — розповів Марочко.

Він уточнив, що в цілому ситуація в зоні відповідальності Народної міліції ЛНР має тенденцію до загострення.

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