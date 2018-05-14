ДОНЕЦЬК, 14 травня — . Начальник прес-служби оперативного командування самопроголошеної Донецької народної республіки Данило Безсонов заявив, що українські силовики готуються до активізації бойових дій в Донбасі. © AFP 2018 / Alexander Khudoteply В ЛНР прокоментували підготовку Києвом “плану деокупації” Донбасу

“Наша розвідка продовжує фіксувати ознаки підготовки українських силовиків до активізації військових дій проти республіки. Зокрема, відзначається збільшення тренувань силовиків у Бахмутському районі (Донецька область — ред.) з приведенням у вищі ступені бойової готовності і виходом в вихідні райони, у тому числі заборонених артилерійських установок”, — сказав в понеділок журналістам Безсонов. Мінські угоди