Автобус їхав з Чернівців.

У Лудзьком воєводстві Польщі автобус міжнародного сполучення з іноземцями, в основному громадяни України, впав у рів і перекинувся на бік. ДТП сталося увечері 13 травня між транспортними розв’язками міст Згеж і Стрикув на 353 кілометрі автостради A2, повідомляє Польське радіо.

Всього в автобусі, який їхав з Щецина в Чернівці, перебувало 28 осіб.

“Всі вони іноземці, в основному українці”, – сказав штабний сержант Роберт Боровський з поліції в місті Згеж.



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Він уточнив, що з нез’ясованих поки причин автобус з’їхав на смугу зелених насаджень, впав у рів і перекинувся на бік. Пасажири самостійно вийшли з транспортного засобу. В результаті інциденту постраждав один чоловік, йому надали допомогу на місці.