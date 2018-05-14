Мітингувальники вимагають відставки генпрокурора.

Біля будівлі Генпрокуратури Вірменії проходить акція протесту. Її учасники вимагають звільнити політв’язнів, а також відставки генпрокурора Вірменії Артура Давтяна. Про це повідомляє News.am.

Зокрема, повідомляється, що в учасників протесту в руках плакати з написами “Свободу політв’язням”, “Сасна црер” та інші.

Як зазначив один з учасників протесту, прокурор і суддя у Вірменії все ще працюють старими методами.

“Ми вимагаємо відставки прокурора. Серж Саргсян пішов, його режим також повинен піти у відставку. Його потрібно зняти, щоб закон почав діяти для всіх”, – заявив він.

“76-а стаття все ще не діє, людей випускають із тюрем за гроші, корупція продовжується, потрібно бути уважними”, – додали протестувальники.