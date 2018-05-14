У Тбілісі завершилися масові протести після антинаркотичного рейду поліції, в ході якого було закрито кілька нічних клубів, в яких продавали наркотики, що викликало їх обурення відвідувачів.

Глава МВС Георгій Гахарія виступив перед присутніми на проспекті Руставелі після проведення переговорів у парламенті з протестувальниками. Він вибачився за дії поліції.

“Я вибачаюся не тільки від свого імені, а від імені своїх співробітників, якщо він створили загрозу вашій безпеці. Зараз, щоб досягти мети, знайти загальне рішення, ми повинні перейти в робочий режим, і завтра ми готові обговорити всі проблеми. Ми зможемо добитися конкретних результатів в обговоренні наркополітики в країні”, – сказав глава МВС Грузії.