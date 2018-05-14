МОСКВА, 14 травня — . Відвідувачі Національного парку Крюгер в ПАР зняли на відео сутичку між антилопою гну і двома левами. Запис опублікований на YouTube-каналі Kruger Sightings.

За словами автора відео Ханнеса Жубера, він натрапив на левиць, коли ті переслідували парнокопитне. Чоловік вирішив подивитися, чим закінчиться полювання.

Як стверджує Жубер, гну цілу годину не робила жодних спроб звільнитися, проте потім все ж вирішила дати хищницам бій.

Сутичка антилопи з гепардами та гієною потрапила на видеоНа опублікованих кадрах видно, що антилопа піднялася з землі і спробувала скинути з себе левиць, підчепивши рогами одну з них. Хижачки на якийсь час нерухомо зависли на парнокопытном, але незабаром гну почала кружляти на місці і в підсумку зуміла звільнитися.

Користувачів YouTube вразила наполегливість антилопи.

“Антилопа гну встала і сказала: “Ні, не сьогодні!” — написав cornellw24.

“Ця антилопа просто звір!” — йдеться в коментарі TheHypeboi.