Зіткнення сталися за відкриття посольства США.

У понеділок, 14 травня в ході масових протестів на кордоні Сектору Газа загинули щонайменше 37 палестинців. Про це повідомляє видання Haaretz, посилаючись на Міністерство охорони здоров’я Гази.

“Кількість жертв у Газі зросло до 37 осіб, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Гази”, – зазначили у виданні.

Зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими відбуваються на тлі відкриття посольства США в Єрусалимі, запланованого на 14 травня. В цей день проходять масштабні протести палестинців.