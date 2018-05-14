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В Єрусалимі під час протестів загинули 37 палестинців

14.05.2018

В Иерусалиме во время протестов погибли 37 палестинцев Зіткнення сталися за відкриття посольства США.

У понеділок, 14 травня в ході масових протестів на кордоні Сектору Газа загинули щонайменше 37 палестинців. Про це повідомляє видання Haaretz, посилаючись на Міністерство охорони здоров’я Гази.

“Кількість жертв у Газі зросло до 37 осіб, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Гази”, – зазначили у виданні.

Зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими відбуваються на тлі відкриття посольства США в Єрусалимі, запланованого на 14 травня. В цей день проходять масштабні протести палестинців.

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