Національний банк України встановив курс гривні щодо долара на понеділок, 14 травня, на рівні 26,19 грн.

Таким чином, долар США залишився незмінним у порівнянні з попереднім робочим днем.

У той же час євро подорожчав на 13 копійок – 31,24 грн, що на дві копійки менше прогнозу.

Нагадаємо, в держбюджеті-2018 заклали курс 29,3 грн за долар, а в минулому році закладали 27,2 грн.

Уряд озвучив такі валютні прогнози: обмінний курс гривні (у середньому за рік) у 2018 році складе 29,3 грн за долар, в 2019 році – 30,5 грн за долар, у 2020 році – 31 грн за долар.

Згідно з даними опитування НБУ в першому кварталі 2018-го, більшість представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 28-31 грн за долар.

Історичні антирекорди гривні щодо іноземних валют офіційні курси НБУ: долар США-26 лютого 2015-го досяг найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року – 35,66 грн.